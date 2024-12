Campeão mundial dispara contra Roger Flores: ‘Não quero estar perto’

O comentarista Roger Flores, da Globo, foi alvo de críticas do ex-jogador Carlos Alberto nesta semana, durante o podcast "Benja Me Mucho". No papo com Benjamin Back, o campeão mundial pelo Porto, de Portugal, não perdoou Roger e citou histórias vividas com o ex-atleta no Fluminense, onde ambos foram revelados.

- Eu não tenho empatia nenhuma pelo Roger, não tenho nada para defender ele. Eu não gosto do cara que é leva e traz. Não é que eu não gosto, mas não quero estar perto, nem faço questão de estar junto. Por exemplo, está subindo um garoto para o profissional, eu vou ficar chutando bola na cabeça do moleque? Ele fazia isso lá no Fluminense - começou Carlos Alberto.

- Você chegava no profissional do Fluminense, o Marcão sempre ajudava a molecada, eu, Toró, Diego Souza... E tinha cara que estava pouco se f****** para você. Esse cara (Roger) era um, não ajudava ninguém. Não tem obrigação de ajudar, mas não dava um "bom dia" para ninguém. Como comentarista, agora que ele está melhorando um pouquinho, porque no início ele "cagava" pela boca - completou.

Carreiras de Roger Flores e Carlos Alberto

Carlos Alberto também jogou ao lado de Roger Flores no Corinthians, entre 2005 e 2007. Além do título do Intercontinental em 2004, Carlos Alberto também conquistou Champions League, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Português.

Campeão brasileiro com o Corinthians em 2005, Roger hoje é um dos principais comentaristas da Globo em TV aberta. Carlos Alberto também já atuou como comentarista e passou por Fox Sports e Band, de onde foi demitido em 2023 após polêmicas.

