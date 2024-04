Campeão do Super Bowl recebe mandado de prisão por racha nos Estados Unidos

Rashee Rice atuou em 20 partidas na temporada da NFL (Foto: JAMIE SQUIRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 18:09 • Kansas (EUA)

O Departamento de Polícia de Dallas, no Texas, expediu na última quarta-feira (10) um mandado de prisão contra o Rashee Rice, wide receiver do Kansas City Chiefs. O jogador participava de rachas com carros de luxo e esteve envolvido em um acidente no final de março, que deixou quatro pessoas feridas, e o americano saiu do local sem prestar ajuda.

Rashee Rice dirigia uma Lamborghini no dia 30 de março, quando disputava em alta velocidade com seu amigo, Theodore Knox, que pilotava um Chevrolet Corvette. Os dois perderam o controle dos carros e causaram um engavetamento com outros quatro veículos em uma via expressa. Ambos os carros estavam no nome do wide receiver.

O mandato expedido pela polícia inclui agressão grave, colisão envolvendo lesões corporais graves e seis acusações de colisão. O jogador da NFL se pronunciou em suas redes sociais.

- Eu assumo total responsabilidade por minha parte nesta questão e vou seguir cooperando com o necessário para as autoridades. Eu, sinceramente, peço desculpas para todos que foram impactados pelo acidente de sábado - publicou Rashee Rice.