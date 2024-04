Endrick faz pedido inusitado a Casimiro após título e deixa influenciador em saia justa

Endrick e Casimiro conversaram após a conquista do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 21:38 • São Paulo (SP)

O atacante Endrick, do Palmeiras, brincou com Casimiro Miguel após a conquista do título paulista, neste domingo (7). Em conversa no gramado, o centroavante se dirigiu ao irmão mais novo e pediu para que o menino questionasse Cazé sobre a possibilidade do influenciador ser pai.

- Pergunta para ele aí, quando ele vai fazer uma filha para tu dar uns 'pegas' na filha dele. É sério cara, você já está casado, tá demorando. Ô Ana Beatriz, vamos lá, começar, né? - disse Endrick.

- Que isso, cara. Não fala isso. Meu pai já está desesperado para ter um neto. Fica tranquilo na tua, não fica forçando isso não. Não, pelo amor de Deus - respondeu Casimiro, surpreso com o pedido.

A Cazé TV, que leva o nome do influenciador, transmitiu a final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Na última semana, Endrick e Casimiro já haviam viralizado ao revelarem uma conversa inusitada via WhatsApp horas antes do primeiro jogo da decisão, na Vila Belmiro.