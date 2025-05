O Flamengo encerrou a fase de grupos da Libertadores em segundo lugar do grupo C e está classificado para as oitavas de final da competição. O adversário do Rubro-Negro será definido em sorteio, a ser realizado pela Conmebol na próxima segunda-feira (2), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai.

Dos 16 clubes classificados para a fase de mata-mata, seis são brasileiros: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo e Fortaleza, além do Fla. Por terminar na vice-liderança da chave, o Mais Querido está no pote 2 do sorteio das oitavas.

A distribuição das equipes nos potes segue o critério da colocação na fase de grupos — os líderes compõem o Pote 1, enquanto os segundos colocados integram o Pote 2. Palmeiras, São Paulo e Internacional estão entre os primeiros colocados, enquanto Botafogo, Flamengo e Fortaleza avançaram em segundo lugar.

Assim, é possível que o Rubro-Negro enfrente brasileiros já na próxima fase, já que o Verdão, o Soberano e o Colorado estão entre as opções. Completam o Pote 1 — de possíveis adversários do Fla — Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield e LDU. Independentemente do confronto, o clube da Gávea decidirá fora de casa.

Confira abaixo os potes do sorteio da Libertadores

Pote 1: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU.

Pote 2: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitario e Cerro Porteño.

Após o sorteio, a competição entrará em uma pausa de mais de dois meses devido ao calendário do Mundial de Clubes. As oitavas de final estão marcadas para os dias 12, 13 e 14 de agosto (jogos de ida) e 19, 20 e 21 de agosto (jogos de volta).

