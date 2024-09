Confira os melhores momentos da vitória da França sobre a Bélgica na Liga das Nações

Time da França comemora gol contra a Bélgica (Foto: Franck FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 18:41 • Lyon (FRA)

A França venceu a Bélgica por 2 a 0 em jogo válido pela segunda roda da Liga das Nações. Com Mbappé no banco durante a maior parte da partida, um dos nomes da vitória foi Randall Kolo Muani, reposição escolhida pelo treinador Didier Deschamps: foi dele o gol que abriu o placar para os franceses em Lyon. No segundo tempo, Dembélé ampliou para os donos da casa.

França 2x0 Bélgica: como foi o jogo?

A partida foi aberta no primeiro tempo. A Bélgica adotou uma postura mais ofensiva durante os 25 primeiros minutos de jogo, porém, sentiu ter saído atrás do placar. Do outro lado, a França passou a controlar a partida após o gol de Kolo Muani.

Os Bleus voltaram do intervalo com a vantagem magra e mantiveram a presença na defesa da Bélgica. A postura foi recompensada com o belo gol marcado por Dembélé aos 11 minutos da segunda etapa, após ótima jogada individual na ponta direita. Com o resultado encaminhado, o time de Didier Deschamps administrou o placa até o apito final.

Kylian Mbappé, que começou a partida no banco por opção técnica, entrou no lugar de Kolo Muani aos 22 minutos do segundo tempo e levou perigo ao gol defendido por Casteels. Com o resultado, a França alcança a primeira vitória na competição.