- Eu lembro como se fosse hoje daquela última rodada do Brasileiro, tinha muita coisa envolvida. Não sabia que seria meu último jogo e não pensava em me aposentar. Tinha tido uma briga dos jogadores com a diretoria, estávamos com três meses de salários atrasados e aí foi feito uma greve por parte dos jogadores. A direção disse não entender o motivo da greve alegando que estavam em dia. Enfim, sei que como um dos líderes do grupo tudo acabou respingando em mim, quando na verdade eu era um dos que lutava contra a greve. Sempre fui contra. Isso foi uma coisa interna, nunca falei para ninguém, mas sempre fui contra. Lembro que aquele era um jogo crucial de uma temporada que chegamos a liderar o campeonato, grande parte dele ficamos na zona de Libertadores e no fim sobrou a Sul-Americana. Para mim tinha muita importância. Era colocar o Botafogo novamente numa competição internacional que o clube não disputava desde 95, quando foi Campeão Brasileiro. Tinha muita coisa em jogo naquela partida contra o Fortaleza e eu sabia que seria diferente das outras - contou.