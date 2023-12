O Botafogo terá o retorno de quatro jogadores emprestados para o início de 2024. Breno, Chay, Diego Loureiro, Erison e Luís Oyama têm seus empréstimos encerrados no dia 31 de dezembro de 2023 e, em teoria, devem se apresentar junto ao restante do elenco do Glorioso no dia 7 de janeiro, para o início das atividades de pré-temporada.



