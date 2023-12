- Conheço alguns jogadores de ambas as equipes, mas não abri diálogo com nenhum, pois nesses momentos o atleta precisa tá focado 100% e preferi não incomodá-los. Sobre jogar nesses dois clubes, foi meu sonho realizado. No Botafogo, ajudei a levar a equipe a Libertadores, e no Internacional peguei a missão de colocá-lo na elite do futebol brasileiro novamente. O mais marcante por essa camisa, foi atravessar o Gigante da Beira Rio de joelhos em minha volta de uma lesão grave - concluiu.