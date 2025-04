São Paulo x Cruzeiro: lance polêmico enlouquece torcedores

São Paulo e Cruzeiro estão se enfrentando neste domingo (13) em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, começou às 17h30 e teve um lance polêmico de arbitragem.

continua após a publicidade

O São Paulo abriu 1 a 0, com gol marcado de cabeça por Ferreirinha. O atacante vive seu melhor momento com a camisa do Tricolor Paulista. No segundo tempo, o Cruzeiro empatou com Kaio Jorge.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, uma bola cruzada na área bateu na mão do português Cedric Soares, do São Paulo. Os jogadores do Cruzeiro se revoltaram com a arbitragem e reclamaram acintosamente.

continua após a publicidade

(Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Gazeta Press)

O lateral do Tricolor Paulista estava com o braço perto do corpo, e por isso o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima não marcou a penalidade. O VAR também não recomendou revisão e o jogo seguiu normalmente. Veja o lance abaixo e a reação dos torcedores.

Veja o lance polêmico em São Paulo x Cruzeiro e a reação dos torcedores

Foi pênalti para o Cruzeiro???



O jogo seguiu.



pic.twitter.com/XeJWFsUKga — Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 13, 2025

Retrospecto entre as equipes

O duelo entre São Paulo e Cruzeiro é um dos grandes clássicos interestaduais do futebol brasileiro. Reunindo duas das camisas mais pesadas do país, o confronto é recheado de tradição, títulos e histórias marcantes. Ao longo das décadas, os clubes se enfrentaram em partidas decisivas e sempre protagonizaram confrontos intensos, tanto em pontos corridos quanto em mata-matas. O Lance! apresenta os dados dos confrontos de São Paulo x Cruzeiro.

continua após a publicidade

Com grande torcida e relevância nacional, os dois clubes contribuíram significativamente para a história do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Cruzeiro somam diversas participações em edições históricas e carregam elencos que marcaram época. Quando se encontram, não faltam ingredientes para grandes partidas: rivalidade, qualidade técnica e equilíbrio.

➡️São Paulo x Cruzeiro: IA crava resultado da partida pelo Brasileirão

Mesmo que o Tricolor Paulista leve vantagem no retrospecto geral, o Cruzeiro costuma oferecer bastante resistência, especialmente em seus domínios. A alternância de bons momentos de cada equipe ao longo dos anos confere ainda mais imprevisibilidade ao confronto, tornando-o sempre atrativo para o torcedor neutro e fundamental para os objetivos de ambos na competição.