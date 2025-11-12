Caio Ribeiro dá conselho para Oscar, do São Paulo: 'De alguém que parou aos 30'

O ex-jogador Caio Ribeiro deu um conselho para o meia Oscar, nesta quarta-feira (12), após as recentes notícias de problema de saúde do atleta do São Paulo. Durante o programa, Seleção Sportv, dos canais Globo, o atual comentarista falou sobre a possibilidade de aposentadoria do jogador.

- Ele tem todo o direito do mundo de pensar se foi o último capitulo da carreira dele, ou não. Estamos deixando de ter uma discursão esportiva para ter uma de vida. Essa é uma decisão dele, e que vou apoiar sempre. Faço questão de falar isso publicamente, assim como fiz no privado - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Graças a Deus os cuidados foram tomados na hora. O cateterismo já foi feito. Agora, o Oscar está descansando e esperando os próximos exames. Seja qual foi a decisão depois, que ele seja feliz, assim como foi dentro de campo. Existe uma vida depois que você para de jogar. Quem tá falando é um cara que parou aos 30 anos. Acredito que ele vai anunciar a aposentadoria brevemente - concluiu.

Oscar vive problema de saúde

O São Paulo anunciou na última terça-feira (11) que o atleta Oscar se encontra com problemas cardíacos. De acordo com as informações divulgadas pelo próprio clube, a questão de saúde do atleta foi diagnosticada no mesmo dia do anúncio.

A descoberta da indisposição física do meia aconteceu por meio de exames realizados pelo clube, no CT da Barra Funda, visando à pré-temporada de 2026. Durante a ação, Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do São Paulo e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

A assessoria de imprensa do clube informou que, em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

Busca de retornar aos gramados

Antes destes exames serem feitos, a expectativa era de que Oscar até voltasse a atuar contra o Corinthians, em duelo marcado para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está fora dos gramados há um mês.

As lesões vêm sendo problema para o jogador do Tricolor. Antes do problema na panturrilha, Oscar havia se recuperado de fratura em três vértebras e ficou afastado por três meses.

O São Paulo busca a vitória no clássico para melhorar sua pontuação na tabela do Brasileirão e tentar uma vaga na Pré-Libertadores de 2026. Atualmente ocupa a oitava posição e está a seis pontos do G7.