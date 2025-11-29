Caio Ribeiro critica jogador do Palmeiras em gol do Flamengo: 'É dele'

O gol do Flamengo, o único do jogo, surgiu a partir de um escandeio sedido pelo Palmeiras. Na visão do comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro, apesar do mérito na belíssima cabeçada de Danilo, o grande responsável pelo gol foi zagueiro Bruno Fuchs. Para Caio, o zagueiro palmeirense errou na marcação.

- O Bruno Fuchs vinha fazendo um ótimo jogo, mas é dele a bobeira na hora do gol. Ele fica perdido, ele não tem nem o contato o adversário, e nem consegue saltar pra atrapalhar o momento da finalização - disse Caio Ribeiro.

Foi o gol de Danilo que consagrou o Flamengo como o primeiro clube brasileiro a ser tetra-campeão da Libertadores da América. Arrascaeta bateu o escanteio, que encontrou Danilo com liberdade para acertar uma forte cabeçada no canto direito do goleiro Carlos Miguel.

Jogadores do Flamengo celebram gol de Danilo sobre o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).