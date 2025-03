O ex-jogador Cafu entrou na Justiça contra a empresa de cripto moedas "Arbcrypto" sob acusação de golpe. O capitão do penta tenta há cinco anos anos receber uma indenização após sofrer calote da antiga parceira, que o contratou para fazer propagandas por R$ 1,9 milhão e não pagou o valor. A informação é do site "UOL".

Calote milionário

De acordo com a publicação, o combinado entre as duas partes foi de pagamento em 18 parcelas de R$ 110 mil. O serviço incluiu produção de fotos e participações em eventos. Cafu afirma que nunca recebeu, acusa a empresa de golpe e moveu ação na Justiça.

Cafu e a Justiça

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que o ex-jogador se envolve em um imbróglio na justiça. Em 2020, ele teve uma ação coletiva aberta contra ele pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa e Relações de consumo, na justiça de Goiás, em uma ação que também envolvia a Arbcrypto. Por conta disso, Cafu teve bens bloqueados.

Relembre a trajetória de Cafu

Revelado pelo São Paulo, Cafu foi vendido Zaragoza, da Espanha, mas não se adaptou e voltou ao futebol brasileiro para defender primeiro, o Juventude, e depois foi vendido em definitivo para o Palmeiras, em 1995.

Após se destacar no verdão por dois anos, o defensor retornou ao futebol europeu para defender as cores da Roma, onde viveu o melhor momento de sua carreira. Em 2002, foi capitão do penta campeonato mundial da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa Mundo do Japão e da Coréia do Sul.

Cafu beijando a taça do penta - Foto: Antonio Scorza/AFP

Após cinco anos na capital italiana, em 2008, ele acertou sua ida ao Milan, onde apenas ficou por apenas alguns meses antes de pausar sua carreira por alguns meses. Seu último clube foi o modesto Garforth Town, da Inglaterra.