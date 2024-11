Bruno Cantarelli exalta Filipe Luís no Flamengo: ‘Está pronto’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Lance! entrevistou o jornalista e narrador Bruno Cantarelli para o quinto episódio do programa "A Coletiva", no YouTube. No corte acima, o locutor exalta Filipe Luís, técnico do Flamengo. Segundo Cantarelli, o treinador de 39 anos, mesmo com pouca experiência, está pronto para comandar o clube (assista ao trecho no vídeo acima).

Formado pela faculdade Gama Filho e atualmente locutor e apresentador da Rádio Transamérica e do Charla Podcast, Bruno Cantarelli conta suas inspirações na profissão, como Galvão Bueno e Silvio Luiz. Veja a íntegra da entrevista abaixo.