Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 15:04 • Londres (ING)

Neste sábado (13), os brasileiros que atuam nas equipes da Premier League estiveram em evidência. Com gols, assistências e lances decisivos, jogadores costumeiramente vistos na Seleção e atletas que brigam por vaga entre os convocados foram assunto nas redes sociais. Confira com o Lance! algumas das reações.

⚽ BRUNO GUIMARÃES

O volante do Newcastle foi fundamental na goleada de sua equipe por 4 a 0 sobre o Tottenham, na abertura da jornada sabatina. Além de dinamismo nos passes e intensidade na marcação, Bruno acertou um lançamento primoroso para Alexander Isak marcar um de seus dois gols na partida.

⚽ MATHEUS CUNHA

Em fase iluminada, o centroavante do Wolverhampton brilhou novamente na equipe do promissor técnico Andoni Iraola. Matheus balançou as redes do Nottingham Forest duas vezes, sendo um dos gols uma verdadeira pintura, arrancando pelo meio da defesa adversária e acertando o ângulo do goleiro Sels. Se em algum momento o atacante chegou a ser questionado por suas atuações com a Amarelinha, há quem diga que é hora de rever conceitos.

Danilo e Matheus Cunha, brasileiros, brigam pela bola em jogo da Premier League (Foto: Reprodução / X)

⚽ DANILO

Para impedir o triunfo dos Wolves de Matheus Cunha no City Ground, outro brasileiro precisou entrar em ação. Coube a Danilo, volante ex-Palmeiras, pisar na área, aproveitar um erro de posicionamento do sistema defensivo oponente e, com categoria, tirar do arqueiro José Sá.

⚽ MURILLO

Representando a classe de zagueiros, Murillo, ex-Corinthians, também teve seu destaque no mesmo jogo. O defensor impediu um gol já certo de João Gomes, formado no Flamengo, embaixo da trave, utilizando a cabeça para salvar o Forest.