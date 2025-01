Brasil x Colômbia: qual a premiação ao campeão da Kings League World Cup?

A final da Kings League World Cup, entre Brasil e Colômbia, renderá uma bolada ao campeão neste domingo (12). Quem vencer a partida em Turim, na Itália, leva para casa US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões). Esta é a primeira edição da Copa do Mundo da modalidade criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué.

O Brasil tem como uma das principais armas o atacante Kelvin Oliveira, da equipe "G3X", que já foi eleito melhor do mundo de Fut7. A equipe brasileira é comandada pelo influenciador Victor Taube, o "Velho Vamp", e tem como presidentes o craque Neymar, do Al-Hilal e o ex-jogador Kaká.

Regras da Kings League

As regras do torneio incluem partidas de dois tempos de 20 minutos, início com um jogador de linha e o goleiro por equipe, e a introdução de jogadores adicionais a cada minuto.

"Armas secretas" podem ser utilizadas pelos treinadores para influenciar o jogo, e os presidentes dos times, muitos dos quais são figuras renomadas ou influenciadores digitais, têm a oportunidade de entrar em campo para cobrar pênaltis.

Entre os participantes notáveis da Kings League estão os ex-goleiros Buffon e Iker Casillas, o jogador James Rodríguez e o streamer Gaules, que representou a Seleção Brasileira.

A competição é transmitida por várias plataformas, incluindo Disney+, YouTube e Twitch, além dos canais oficiais da Kings League e dos streamers participantes, atraindo uma audiência jovem e diversificada.