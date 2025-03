Vai voltar a narrar? Saiba planos de Galvão na Band

Galvão Bueno retornou para a Band para estrear seu novo programa na televisão aberta chamado "Galvão e Amigos". Em coletiva de imprensa, Galvão revelou outros planos que tem dentro da nova emissora.

Ao ser questionado se tem tendências de voltar a narrar, tanto futebol quanto Fórmula 1, Galvão desconversou. De acordo com suas palavras, "tudo depende do canal".

- Eu preciso gritar "é gol" de novo. Agora, quando vai ser, qual vai ser a oportunidade? A casa tem que ajudar, essa responsabilidade que a gente passa - deixou no ar.

Na nova emissora, além do seu programa, Galvão também deve ter algumas aparições na Fórmula 1. Não como narrador, mas com participações especiais. Vale lembrar que o narrador iniciou a carreira no canal, tendo se destacado pela transmissão do automobilismo. A primeira passagem por lá aconteceu entre os anos de 1977 e 1981.

(Foto: Izabella Giannola / Lance!)

- Eu não vou deixar de dar pitaco na Fórmula 1. Eu vou aparecer de vez em quando, estou com saudade. Vou fazer participações no Jornal da Band, não só sobre Fórmula 1, mas outros assuntos, como o jogo de amanhã contra a Argentina, mas muitas coisas estão sendo vistas - revelou Galvão.

O jornalista deu detalhes sobre o que pode se esperar do seu retorno à televisão aberta. O programa contará com as participações de Walter Casagrande, Mauro Naves, Roberto Falcão - que trabalharam com Galvão na Globo no passado. A estreia acontecerá no dia 31 de março, com a presença de Ronaldo Fenômeno. O programa acontecerá às segunda-feiras, a partir das 22h30 (de Brasília).