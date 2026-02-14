Globo toma decisão sobre contrato e cachê de Edilson após expulsão no BBB

A Globo decidiu manter o contrato com Edilson Capetinha mesmo após a expulsão do Big Brother Brasil 26. O ex-jogador de futebol foi desclassificado neste sábado (14) por entrar em um conflito físico com o participante Leandro Boneco durante uma discussão no reality show.

A emissora pagará todos os cachês previstos pela participação do ex-atleta no programa, incluindo valores referentes ao período de confinamento e o montante fixo acordado para sua entrada na atração. Segundo informações do portal "F5", o vínculo contratual de Edilson com a Globo é exclusivo para o BBB 26 e permanecerá válido até o final de maio.

O caso de Capetinha segue o mesmo tratamento dado a Sol Vega, participante desclassificada na última quarta-feira (11). A Globo considera que ambos desrespeitaram as regras do programa, mas não cometeram infrações que justificassem uma rescisão contratual.

Durante sua permanência no reality, o ex-jogador não conquistou premiações nas competições internas do programa. A emissora disponibilizará apoio psicológico ao ex-participante, oferecendo profissionais para auxiliá-lo após sua saída do programa.

