Venê Casagrande provoca jornalista torcedor do Vasco ao vivo

O jornalista Venê Casagrande provocou Lucas Pedrosa, parceiro de programa no SBT e também jornalista, após a derrota do Vasco, pela Sul-Americana, na noite desta terça-feira (22). O programa "SBT Sports Rio" foi ao ar na manhã seguinte a eliminação do Cruz-Maltino. Pedrosa cobre o Vasco e é torcedor declarado do clube carioca.

Durante o programa, Venê montou em um cavalinho de pau com uma bandeirinha do escudo do Vasco. O jornalista ficou galopando ao som de uma música enquanto provocava Pedrosa junto a apresentadora, Fernanda Maia.

Derrota do Vasco

O Vasco da Gama foi eliminado após empatar por 1 a 1 com Independiente del Valle, em São Januário. No jogo de ida, o Gigante da Colina foi goleado por 4 a 0 no Equador, após Lucas Piton ser expulso com dez minutos de jogo. Na partida de volta, após uma pressão inicial do Vasco, o Del Valle abriu o placar com Claudio Spinelli. No segundo tempo, Vegetti empatou para o Vasco, mas o resultado não foi suficiente.

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo neste final de semana para enfrentar o Internacional. A bola rola às 18h30 de domingo (27), no Beira-Rio. O confronto é válido pela 17ª rodada do Brasileirão.