Bidon empata o Majestoso e torcedores se declaram: 'Craque'

O Corinthians recebeu o São Paulo na Neo Química Arena neste domingo (18), às 16h, para a terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. Vencendo a maior parte do jogo, o Tricolor sofreu o empate nos minutos finais, com gol de Breno Bidon, garoto que é "Cria do Terrão" e vem conquistando cada vez mais os corações corintianos.

O São Paulo vencia o jogo com gol de Gonzalo Tapia, que aconteceu ainda no primeiro tempo. No final da partida, uma bola que surgiu de uma falha de Alan Franco, zagueiro do Tricolor que fazia uma ótima atuação, se ofereceu para Pedro Raul, o atacante empurrou para Bidon, que ajeitou, chutou e fez seu terceiro gol como profissional, fazendo explodir a Fiel torcida.

A torcida do Timão não aprendeu a amar o jovem de 20 anos hoje, na final da Copa do Brasil de 2025, contra o Vasco, foi ele quem abriu o caminho para o gol de Memphis Depay, com um drible magistral e um passe calculado para Yuri Alberto.

Confira as reações da torcida do Corinthians com o gol do jogador.

Breno Bidon, meia do Corinthians, na final da Copa do Brasil (Foto: Jhony Inácio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Como foi o Majestoso?

Os minutos iniciais foram de blitz do Corinthians. Com uma marcação alta, os mandantes sufocaram o São Paulo no campo de ataque e colecionaram boas oportunidades. Matheus Bidu, de falta, obrigou Rafael a fazer boa defesa. Pouco depois, Yuri Alberto aproveitou erro de Arboleda, cabeceou na pequena área, mas a finalização foi por cima do travessão.

O camisa 9 foi o jogador mais acionado no Timão. André lançou Yuri Alberto em contra-ataque, que chutou cruzado para a defesa de Rafael. Perto do fim da etapa inicial, o São Paulo equilibrou o domínio da posse de bola. Após boa troca de passes, Danielzinho cruzou na medida para Tapia, na primeira finalização do Tricolor, cabecear entre os marcadores e abrir o placar.

Após o gol, o São Paulo adotou uma postura cautelosa, enquanto o Corinthians se lançou ao ataque. Kayke e Matheuzinho desperdiçaram boas chances para empatar e o primeiro tempo acabou com vantagem mínima para o Tricolor.

Aos oito minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou perto de empatar ao usar uma de suas principais armas: a bola parada. Após escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, a bola desviou em Maik e por pouco não enganou Rafael, que se esticou para defender.

O Timão cedeu ao nervosismo, passou a errar muitos passes, e teve dificuldades na segunda etapa. As melhores chances vieram após lançamentos na área. Em um deles, Matheus Bidu cruzou, Pedro Raul cabeceou, mas a bola foi para fora.

O resultado parecia consolidado quando brilhou a estrela de Breno Bidon. Aos 44 minutos, o meia tabelou com Pedro Raul e marcou o gol de empate. Com o resultado, ambas as equipes chegaram a quatro pontos no Paulistão.