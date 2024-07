Carlos Miguel afirma que não foi procurado pelo Corinthians para renovar e dispara: ‘Vou calar bocas’

Carlos Miguel em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 15:13 • São Paulo (SP)

Carlos Miguel abriu o jogo e explicou sua polêmica saída do Corinthians. Próximo de ser anunciado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, o goleiro afirmou que não foi procurado pela diretoria do clube para renovar o vínculo.

- Não (me chamaram para renovar contrato). Para sentar na sala, acho que faz umas duas ou três semanas. Foi na véspera do jogo contra o São Paulo - disse Carlos Miguel, em entrevista ao programa Benja me Mucho.

Após a saída de Cássio, hoje no Cruzeiro, Carlos Miguel era visto como o substituto natural do camisa 12. No entanto, as partes não chegaram a um acordo sobre a extensão, e o goleiro deixará o Corinthians nesta janela de transferências.

Anteriormente, a multa do jogador era de R$ 50 milhões de euros (cerca de R$ 286 milhões), mas caiu para 4 milhões de euros (R$ 23 milhões) em janeiro deste ano - valor pago pelo Nottingham Forest para efetuar a contratação.

- Ninguém vai tirar minha alegria de jogar nunca na minha vida, pode estar o mundo inteiro contra mim. Não estou indo para ganhar rios de dinheiro igual todo mundo está falando. Querem falar? Podem falar. Vou calar a bola de todo mundo que foi lá falar - afirmou.

- Contrato quando favorece o clube é legal, quando favorece para os jogadores eles não gostam - finalizou.

