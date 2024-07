Benja detona titulares do Corinthians e revela opinião sobre contratação de Balotelli

Comentarista avaliou possível contratação (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 22:04 • Rio de Janeiro (RJ)

A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Vasco no Brasileirão, nesta quarta-feira (6), não agradou o comentarista Benjamin Back. Em vídeo postado em seu Instagram pessoal, Benja detonou os atacantes Yuri Alberto e Pedro Raul e disse que até Balotelli pode contribuir nesse ataque.

- Mais uma derrota nesse time horroroso do Corinthians. E caindo 14 anos que o Vasco não ganhava, mas gente, agora é hora de tirar casquinha em cima desse time do Corinthians. O Vasco foi melhor, gol do Piton, depois um golaço de falta, não tem o que falar. O time do Corinthians é muito ruim e aquilo que eu falo sempre, o retrato desse time do Corinthians é quando saiu Yuri Alberto e entrou o Pedro Raul, quando você tem Matheuzinho em uma lateral e Matheus Bidu na outra. E olha, agora vem Balotelli. Agora, essa história de Balotelli, que é pra tirar o foco e tal. Mas olha, já estou achando que o Balotelli, que não joga bola há não sei quantos anos, semana passada foi filmado caindo no chão lá, tropeçando. Olha, se o Balotelli tiver 20% de foco ele joga com o pé nas costas nesse time do Corinthians. Mas parabéns aos envolvidos, montaram um Corinthians horroroso!

