Benja detona partida de atacantes do Corinthians: ‘Perderam gols absurdos’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro

O jornalista Benjamin Back criticou as chances de gols perdidas pelos atacantes do Corinthians na derrota para o Fortaleza. A partida entre as equipes aconteceu neste domingo (25), na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comunicador destacou que a equipe alvinegra não teve uma partida ruim, porém pecou nas finalizações. Pedro Raul e Yuri Alberto foram os pricipais alvos das críticas após disperdiçarem chances claras de gol no confronto contra o Leão.

- O negócio tá ficando feio. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, jogando bem, mas não adianta jogar bem sem marcar gols. Pra variar, o Pedro Raul perdeu um gol absurdo no primeiro tempo. E no segundo tempo, meu Deus do céu, o Yuri Alberto sozinho tropeça na bola e perde outro gol absurdo - iniciou o comentarista.

Além disso, Benja também destacou a atuação do lateral Mateusinho. O jogador foi alvo de críticas por conta do lance que originou o gol da vitória do Fortaleza.

- O Ramón Díaz mexeu bem no intervalo. Mas gente, não tem jeito. O time é muito ruim. O Móseis deixou o Mateusinho tonto. Ele ficou no chão. Já se foram 24 jogos. Na briga pelo rebaixamento, o Corinthians tem mais gol que todos. Ta na hora de fazer o impossível - concluiu.

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Corinthians termina a 24 rodada na zona de rebaixamento. A equipe alvinegra volta a campo nesta quinta-feira (29), contra o Juventude, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.