Ana Thaís ironiza após derrota do Corinthians para o Palmeiras: ‘Nunca tem culpa’

O Palmeiras venceu o Corinthians no Brasileirão por 2 a 0, neste sábado (12), na Arena Barueri, com gols de Piquerez e Emiliano Martínez. Nas redes sociais, a jornalista Ana Thaís Matos criticou a atuação do Alvinegro e ironizou a comissão técnica formada por Ramón e Emiliano Díaz.

- Estou “chocada” que um time que depende exclusivamente de decisões individuais dos atletas e quando precisa da mão do especialista não tem. Agora quero ver qual vai ser a desculpa do Twitter e quem será o jogador perseguido. Já que a comissão técnica nunca tem culpa de nada - escreveu Ana Thaís.

Como foi Palmeiras x Corinthians?

O Palmeiras dominou as ações em Barueri e teve seus melhores minutos na temporada diante do Corinthians, que pouco ameaçou o gol de Weverton. Ao todo, foram seis finalizações do Verdão contra duas do Timão — e dois golaços, marcados por Piquerez e Emiliano Martínez.

Felipe Anderson, que atuou como ala pela direita na fase ofensiva, teve a chance de ampliar, mas acertou a trave. Memphis e Carrillo criaram as principais oportunidades do Corinthians. Sem criatividade no meio-campo, a equipe visitante passou a apostar em lançamentos longos, principalmente para Yuri Alberto, mas sem sucesso.

Além dos gols, o clássico teve nove cartões amarelos nos primeiros 45 minutos: cinco para o Palmeiras e quatro para o Corinthians.

Dono do jogo, o Palmeiras voltou do intervalo pressionando e quase marcou o terceiro com Facundo Torres, que acertou uma cabeçada no travessão. Na sequência, Estêvão fez ótimo passe para Vitor Roque balançar as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

Recuperado de lesão, Paulinho participou de pouco mais de 20 minutos do clássico e mostrou bom entrosamento com o elenco alviverde. Durante o segundo tempo, duas cabeças de galinha foram arremessadas pela torcida do Palmeiras no gramado. Os minutos finais foram embalados por gritos de "olé" nas arquibancadas da Arena Barueri.