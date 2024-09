Benja comemora vitória do Corinthians contra o Flamengo: ‘Fez o impossível’

Torcedor do Timão, Benja esteve na Arena Corinthians (Foto: Reprodução/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 21:25 • Rio de Janeiro

O jornalista Benjamin Back comemorou a vitória do Corinthians contra o Flamengo por 2 a 1, deste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi o suficiente para tirar o alvinegro da zona do rebaixamento.

➡️Corinthians: Hugo Souza revela o que sentiu ao enfrentar o Flamengo e ‘resenha’ com Pedro

- Ganhamos! Tinha que fazer o impossível e fez. Se jogou bem ou mal, isso não importa. O que importa é que vencemos… Precisava ter ganho do Flamengo de qualquer jeito - disse o jornalista em publicação nas redes sociais.

Além disso, o Benja também comentou sobre fatores que contribuíram para o sucesso da equipe de Ramón Díaz. Ele declarou que não entendeu a substituição de Pedro, pelo treinador Tite e afirmou que o Romero foi fundamental para o resultado.

- Não entendi o Tite ter tirado o Pedro durante o segundo. E o Romero incendiou o jogo. A Fiel está em festa. Podem falar o que quiser, mas ganhamos - concluiu.

O atacante paraguaio entrou no lugar de Talles Magno, que saio de campo machucado aos 14 minutos do segundo tempo. Romero foi o responsável por marcar o gol da vitória do Corinthians dois minutos após a entrada em campo.

Apesar do bom resultado, a equipe do técnico Ramón Diaz não conseguiu terminar a rodada fora da zona de rebaixamento do Brasileiro. Isso porque, o Fluminense venceu o São Paulo, por 2 a 0, no Maracanã, e ultrapassou a equipe alvinegra na classificação.