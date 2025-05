Benfica x Sporting: comentarista da final, Antonio Tabet projeta clássico

Os milhares de fãs do futebol português no Brasil terão a oportunidade de assistir, neste domingo (25), à grande final da Taça de Portugal com exclusividade na Nsports. A emissora programou uma ampla cobertura que terá a participação especial do artista Antonio Tabet para comentar a partida entre os rivais lisboetas Benfica e Sporting, marcada para começar às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oieiras.

- Sou fã do futebol português e não é exagero chamar os clássicos daquele país de mundiais, uma vez que vi Angola parar por clássicos em Lisboa ou no Porto. Estou empolgado com a possibilidade de comentar e assistir a um Benfica x Sporting com defensores tão vigorosos dos dois lados tentando segurar um meio campo técnico de um lado e um dos melhores atacantes da atualidade, Gyökeres, do outro. Que vença o melhor - disse Tabet, que falou sobre a ligação com Portugal.

- A ligação é estreita e bonita, me deixa lisonjeado. Desde o lançamento do Porta dos Fundos, ainda em 2012, fizemos sucesso em Portugal. A relação com fãs e comediantes portugueses sempre foi carinhosa e respeitosa. Um amor recíproco que acompanhou, anos depois, o projeto MyNews, com programas filmados em Lisboa e, agora, com a repercussão da peça do Peçanha, anunciada para uma turnê em novembro - comentou.

A voz do confronto, que é considerado um dos maiores dérbis do mundo, será do narrador Chico Pedrotti. Direto do estúdio da Nsports, em São Paulo, especialmente decorado como uma casa portuguesa, fará uma dobradinha com Tabet para trazer com irreverência as emoções da grande final. A bancada de transmissão será completada pelo jornalista William Kaiser, influenciador e comentarista da emissora.

O jogo poderá ser visto gratuitamente nos canais da Nsports no YouTube, SKY+, VIVO Play (567), Claro TV (566) e Zapping (24). Tabet, que também é dono do canal GOAT e sócio da Ola Sports, finalizou falando sobre a possibilidade de atuar com mais frequência como comentarista.

- Eu amo futebol, acompanho atentamente há anos e sou formado em Comunicação. Já trabalhei na imprensa esportiva e dentro de clubes. Também já narrei, já comentei e me associei a três canais relevantes de transmissões esportivas. Creio que possa, sim, um dia comentar com mais frequência. Só preciso de tempo - encerrou.