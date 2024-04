Bahia ou Palmeiras? Afinal, para qual time torce Davi, campeão do BBB 24?

Davi falou sobre o time do coração durante confinamento no BBB (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 00:44 • São Paulo (SP)

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito falou sobre seu time de coração no início de março. Durante o confinamento, o brother conversou com Matteus e citou duas paixões: Bahia e Palmeiras. O gaúcho brincou com o amigo por conta da declaração.

- Eu torço para o Bahia. Eu sou da Bahia - começou Davi.

- Te decide, qual seu time? - questionou Mattheus.

- Palmeiras. Que que tem? Cada um tem seu time. Tem gente que é da Bahia e torce para o Corinthians, que torce para o São Paulo - explicou o baiano.

- Tô brincando, tô brincando, só achei engraçado - finalizou o gaúcho.

No início do confinamento dos brothers, o "ge" citou apenas o Bahia como time do coração de Davi. O portal também afirmou que Isabelle não torce para nenhuma equipe, enquanto Matteus é torcedor do Internacional. Os três chegaram à final do programa.