Norris e Russell levam multas por volta de apresentação extra no GP de São Paulo

Lando Norris, George Russell, Yuki Tsunoda e Liam Lawson escaparam de punições graves por conta da largada abortada do GP de São Paulo, disputado neste domingo (3). Os quatro pilotos estavam na mira da FIA, que postergou a investigação para depois da corrida após a situação curiosa. Norris e Russell levaram multas de € 5.000 (cerca de R$ 31 mil), enquanto os da RB não foram punidos. Todos mantiveram os resultados.

A largada foi abortada por conta do incidente com Lance Stroll. O canadense da Aston Martin rodou na volta de apresentação no fim da reta oposta, tocando a barreira de pneus. Ao tentar voltar para o traçado, o piloto acabou atolando na brita. Com a necessidade do resgate do carro, a direção de prova abortou a largada.

Porém, o pole-position Lando Norris resolveu dar uma nova volta de apresentação sem a autorização da direção de prova. George Russell, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, que fechavam as duas primeiras filas, seguiram o inglês. Por efeito do erro de Stroll e de Norris, a corrida teve duas voltas a menos que o programado. Foram 69 em vez de 71.

Apesar de largar na pole-position, Norris cometeu erros e acabou apenas na sexta posição. George Russell, apesar de liderar parte da corrida, acabou na quarta posição. Yuki Tsunoda foi sétimo, enquanto Liam Lawson cruzou a linha de chegada em nono.

Na largada, George Russell ultrapassou Lando Norris (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.