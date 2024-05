(Foto: Divulgação / CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro (RJ)

As meninas do Brasil fizeram bonito e iniciaram a Liga das Nações da melhor maneira possível. A seleção teve 100% de aproveitamento nos quatro primeiros jogos, que aconteceram na última semana no Ginásio do Maracanãzinho. A boa campanha se refletiu nos números de audiência da SporTV, que exibiu 18 jogos da competição.

A primeira fase da edição de 2024 superou em 67% a de 2023. A primeira semana de disputas desta temporada alcançou cerca de 4 milhões de pessoas, o maior alcance da competição desde 2022.

O cenário permanece o mesmo entre os jogos do Brasil, já que a média de alcance das quatro partidas disputadas pelo time comandado por José Roberto Guimarães foi maior do que 2,8 milhões de pessoas, superando também os números das duas últimas edições.

O destaque fica por conta da vitória brasileira diante dos Estados Unidos na última sexta-feira (17). Durante a partida, o SporTV2 ficou na liderança entre todos os canais da Tv paga, alcançando 1,8 milhões de pessoas e com share de 66% entre os canais esportivos.

A seleção volta à quadra na próxima semana para a disputa da segunda semana de jogos da competição, em Macau, na China. O Brasil, que está invicto na competição juntamente com as polonesas, encara as seleções do Japão, Holanda, Itália e Tailândia. Todas as partidas serão transmitidas pelo SporTV2.