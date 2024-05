Em partida emocionante, Seleção Brasileira Masculina de Vôlei vence a Argentina na Liga nas Nações

Seleção Brasileira se recuperou na partida (Foto: Maurício Val/FV Imagens/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 23:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino venceu a Argentina por 3 sets a 2, nesta quinta-feira (23), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil se recupera da derrota sofrida por Cuba e vai com moral para a próxima partida, ainda na arena carioca.

Com uma Argentina na cola, o Brasil atuou de forma melhor que a histórica adversária. Diferentemente do último jogo, o time estava mais atento aos ataques de uma equipe argentina bem agressiva. A equipe de Bernardinho não deixou a bola cair e venceu o primeiro set por 25 a 13.

A Argentina se saiu melhor no segundo set, com bolas mais agressivas e um bloqueio fatal. O Brasil repetiu certos erros como os problemas no saque e foi crucial para a Argentina vencer o período por 25 a 20

No terceiro set, a Argentina seguiu com o ritmo forte e se aproveitando de erros do Brasil. Bernardinho apostou em alterações que não surtiram efeito e assim a Seleção Brasileira marcou 19 pontos e perdeu mais uma parcial para os hermanos.

Porém, o Brasil voltou melhor no quarto set e com atuação perfeita de Darlan, a Seleção abriu vantagem na reta final. O bloqueio da equipe brasileira voltou a funcionar e com os ponteiros inspirados, o time verde e amarelo fechou o set em 25 a 23.

O Brasil continuou com a mesma postura do quarto set, com agressividade e raça, se impondo muito bem no jogo. Com ajuda da torcida, que jogou junto com o time, vencemos e fechamos por 15 a 11.

O Brasil retorna ao Maracanãzinho para encarar a Sérvia, na sexta-feira (24), às 21h (horário de Brasília).