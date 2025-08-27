Atuação de reforços do United revolta torcedores: ‘Cemitério de jogadores’
Red Devils foi eliminado na Copa da Liga Inglesa para um time da 4ª divisão
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester United acumulou mais um vexame em sua história recente e foi eliminado na Copa da Liga Inglesa para o Grimsby Town, time da 4ª divisão inglesa, nesta quarta-feira (27). A equipe buscou o empate após sair em desvantagem no placar, por 2 a 0, mas acabou se despedindo da competição durante as cobranças de pênalti.
Meio-campista pede para deixar o Manchester United; veja
Futebol Internacional
Técnico do Manchester United desabafa em coletiva: ‘Time não está preparado’
Futebol Internacional
Atacante está próximo de trocar o Manchester United pelo Napoli
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Jogando sob seus domínios, o Grimsby Town dominou as ações da primeira etapa e conseguiu abrir uma vantagem de dois gols. Na segunda etapa, o United descontou com gol do novo reforço Mbeumo e empatou com um gol salvador do zagueiro Maguire, aos 44 minutos do segundo tempo. No último lance do jogo, o recém-contratado Sesko desperdiçou uma chance clara de virar o duelo.
A disputa de pênaltis contou com 13 cobranças para cada lado. O brasileiro Matheus Cunha teve a oportunidade de matar o confronto, antes de chegar nas alternadas, mas acabou desperdiçando. Na segunda cobrança de Mbeumo, o atacante carimbou o travessão e confirmou a eliminação da equipe.
Após as cobranças de pênalti, os torcedores não perdoaram os novos reforços do United. Para eles, o clube virou uma espécie de ‘cemitério para jogadores’, ou seja, todo atleta que chega tem um desempenho abaixo do esperado.
Confira as publicações sobre a eliminação do United
Ainda sem vencer na temporada, o United volta a campo no próximo sábado (30). A equipe recebe o Burnley no Old Trafford, pela 3ª rodada da Premier League, às 11h (de Brasília).
Confira os jogos da 3ª rodada na Premier League
Sábado (30/08)
Chelsea x Fulham, às 8h30 (de Brasília)
Wolverhampton x Everton, às 11h (de Brasília)
Tottenham x Bournemouth, às 11h (de Brasília)
Manchester United x Burnley, às 11h (de Brasília)
Sunderland x Brentford, às 11h (de Brasília)
Leeds United x Newcastle, às 13h30 (de Brasília)
Domingo (31/08)
Brighton x Manchester City, às 10h (de Brasília)
Nottingham Forest x West Ham, às 10h (de Brasília)
Liverpool x Arsenal, às 12h30 (de Brasília)
Aston Villa x Crystal Palace, às 15h (de Brasília)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias