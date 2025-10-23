Atuação de jogador do Flamengo choca estrangeiros: 'Pensei que não existia'

O Flamengo venceu o Racing no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, no Maracanã, na última quarta-feira (22). O Rubro-Negro bateu o time argentino por 1 a 0 com gol de Carrascal nos minutos finais da partida. Nas redes sociais, internautas estrangeiros se surpreenderam com a atuação do colombiano ex-River Plate.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carrascal começou a partida como titular e foi um dos melhores jogadores em campo, criando oportunidades e oferecendo perigo ao Racing. A boa atuação coroou o atleta com um gol, aos 42 minutos do segundo tempo. O colombiano lançou Bruno Henrique, que chutou, e a bola sobrou nos pés do meia que completou para o gol.

Veja as reações nas redes sociais:

Como Flamengo x Racing?

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

continua após a publicidade

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcador.

continua após a publicidade

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado para o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã, e coroou a sua grande atuação no Rio.