Jornalista da Globo critica Cássio em Cruzeiro x RB Bragantino: ‘Erro gritante’

O Cruzeiro saiu atrás do placar no confronto contra o RB Bragantino, deste domingo (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 5ª rodada do Brasileirão. A equipe paulista balançou as redes aos 14 minutos do primeiro tempo com o meia Jhon Jhon. Ao analisar o lance, o jornalista Conrado Santana criticou o goleiro Cássio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o comunicador apontou um erro do arqueiro no início da jogada que originou o gol. Tudo começou quando Cássio errou uma saída de bola, no setor defensivo, que expôs a defesa celeste a uma jogada rápida do adverário.

- Foi um erro gritante do Cássio. Ele já não é bom com os pés. Aí, ele tentou um passe com a perna direita, sendo que ele é canhoto. Foi um passe difícil, entre linhas, e tinha uma opção mais fácil com o Fábio Bruno, na direita - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não tem problema usar o goleiro (na saída de bola). Não precisa dar um chutão sempre. Mas o Cássio tentou algo com o pé ruim. Na retomada (do Red Bull Bragantino), o Bragantino aproveitou a vantagem criada pelo lance - concluiu.

Cruzeiro atrás do placar

Com o tento, a equipe celeste terminou o primeiro tempo na desvantagem. O resultado momentâneo da partida faz o Cruzeiro cair duas posições, de 5º colocado para a 7ª posição. A equipe do técnico Leonardo Jardim ainda terá o segundo tempo para tentar reverter a situação.

continua após a publicidade