Neymar quer comprar ilha queridinha dos famosos no Rio; veja imagens

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 12:24 • Redação do Lance!

Neymar Jr., atacante do Al-Hilal, está próximo de realizar uma compra milionária no Rio de Janeiro. O jogador deve pagar R$ 50 milhões pela aquisição da Ilha do Japão, localizada em Angra dos Reis e famosa entre celebridades no Brasil. O bem, que pertence a um empresário canadense, era avaliado em R$ 74 milhões, mas teve o preço reduzido.

De acordo com o colunista Leo Dias, Neymar fará um “test drive” na ilha entre os dias 9 e 12 de outubro, junto do sheik Muhammad Binghatti. Para isso, ele desembolsou o valor de R$ 50 mil no aluguel.

O local é “queridinho” de diversos famosos brasileiros, como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine, ex-namorada do astro. O interesse é tanto que Neymar enfrenta concorrência de outras personalidades do mundo da bola, como os ex-jogadores Emerson Sheik e Diego Ribas, e o volante Thiago Maia, do Internacional. O jogador do Al-Hilal, entretanto, é mais próximo de realizar a compra.

Esta seria a segunda aquisição de luxo de Neymar no Rio de Janeiro: ele já tem uma mansão em Mangaratiba, conhecida pelas festas organizadas pelo craque. A ilha possui 2,5 hectares e conta com acomodações luxuosas. A mensão principal tem duas suítes (uma delas com dois andares), piscina, jacuzzi e sistema de áudio integrado. O local só pode ser visitado via helicóptero ou barco.

Imagens da possível ilha de Neymar

Ilha do Japão gera interesse em Neymar (Foto: Reprodução/Manhai)

(Foto: Reprodução/Manhai)

(Foto: Reprodução/Manhai)

(Foto: Reprodução/Manhai)

