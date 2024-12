Diretoria do Atlético-MG já trabalha para definir novo técnico

Com a saída de Gabriel Milito, após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta quarta-feira (4), em São Januário, o Atlético-MG será dirigido pelo auxiliar Lucas Gonçalves na última rodada do Brasileirão, no domingo (8), contra o Athletico-PR, na Arena MRV. O diretor de futebol e ex-goleiro Victor Bagy preferiu não antecipar nomes para substituir o argentino no cargo de treinador:

continua após a publicidade

- Temos uma comissão técnica e confiamos muito nela. Em relação a nome, não consigo adiantar nada agora. A gente tem de avaliar. Temos um departamento de análise que faz esse monitoramento constantemente e já pedi que fizessem um levantamento das possibilidades.

O português Luís Castro, que comandou o Botafogo, é um dos nomes cotados para assumir o Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Perguntado sobre a possibilidade da contratação do técnico português Luís Castro, que estava no Al Nassr, da Arábia Saudita, e dirigiu o Botafogo, recentemente, Victor Bagy apenas o elogiou:

continua após a publicidade

- Luís Castro é um grande treinador, fez um belo trabalho no Botafogo.

O dirigente atleticano reconheceu que o Atlético-MG terá de trabalhar rapidamente para definir o técnico para a próxima temporada:

- Temos de acelerar o planejamento para o ano que vem e trazer um treinador que tenha o perfil de extrair o melhor dos jogadores que temos e dos que certamente.

Técnico Gabriel Milito deixa o Atlético-MG com retrospecto ruim

Gabriel Milito deixou o Atlético-MG com uma série de 12 jogos sem vitória – a última foi há mais de um mês: 3 a 0 sobre o River Plate, na Arena MRV, pela semifinal da Libertadores. Depois foram oito derrotas e quatro empates, com apenas sete gols marcados e 19 sofridos.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Milito deixa o Atlético-MG após derrota para o Vasco

Milito, de 44 anos, dirigiu o Atlético-MG por 62 jogos, com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas, 85 gols marcados e 77 sofridos. O aproveitamento do argentino foi de 47,8%. Ele chegou ao clube em março para substituir Luiz Felipe Scolari e estreou na primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, na Arena MRV. Uma semana depois, com a vitória por 3 a 1, no Mineirão, no segundo jogo, o técnico argentino conquistou seu único título no Galo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atlético-MG ainda briga por vaga na Sul-Americana

Com a derrota em São Januário, o Atlético-MG, com 44 pontos, caiu para a 14ª colocação do Brasileiro, ultrapassado pelo Juventude, que derrotou o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis. Mesmo assim, o Galo mantém chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025. Domingo (8), o adversário será o Athletico-PR, na Arena MRV.

A diretoria entrou com efeito suspensivo para tentar contar com a torcida nessa partida. Por enquanto, o jogo será com portões fechados por causa da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à confusão na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.