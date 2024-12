Atlético-MG demite o técnico Gabriel Milito

O Atlético-MG demitiu o técnico Gabriel Milito após a derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. As derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além dos 12 jogos sem vencer no final da temporada fizeram com que o argentino não resistisse no cargo.

Gabriel Milito comandou o Atlético-MG em 62 partidas. Ao todo foram 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. O técnico chegou ao Galo no dia 24 de março para substituir Luiz Felipe Scolari. O treinador argentino tinha contrato até o final de 2025.

Victor, diretor de futebol, se pronunciou após a demissão de Gabriel Milito. Segundo o dirigente, houve uma conversa em comum acordo entre o clube e o técnico argentino, que saiu "esgotado emocionalmente".

- A sequência de resultados teve um peso. Conversamos depois do jogo em Buenos Aires. O Milito é um treinador que se dedica muito. No entendimento dele e na nossa percepção poderia gerar uma barreira, que poderia impedir dele continuar a fazer o trabalho dele e extrair o melhor dos nossos jogadores.