O atleta de handebol universitário, Pedro "Tubarão", foi atingido por uma bala perdida na Arena JC2, na sede do clube São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu durante treinamento da equipe de handebol masculino da Associação Atlética Acadêmica Finanças (Universidade Federal Fluminense), nesta sexta-feira (17).

Em contato com a reportagem do Lance!, Pedro relatou como foi o momento da infeliz ocorrência.

- Foi um único barulho (de tiro). A gente escutou um estalo muito próximo da gente, tipo assim, como se fosse um estalo dentro da quadra mesmo. Aí eu já senti a dor no joelho. Depois, vendo o raio X, a bala entrou bem perto do meu joelho e subiu. Então, esse barulho que a gente escutou foi ela batendo no chão e ricocheteando para cima - relatou.

Raio X da perna do atleta atingido por bala perdida em São Cristovão (Foto: Arquivo pessoal)

O complexo esportivo, que concentra campos, quadra e espaço social, é ponto constante de competições e treinos universitários, bem como partidas oficiais de categorias de base de futebol. O clube fica localizado na Rua Figueira de Melo, 200, abaixo do viaduto de São Cristóvão.

Arena em São Cristóvão já tinha "alerta ligado" por atletas

Após o impacto, Pedro foi de carro para a UPA da Tijuca, uma das mais próximas da Arena em São Cristóvão. Depois o jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Perla, companheira de equipe do Tubarão, relatou que o amigo ainda está processando o ocorrido, mas está bem e buscando opiniões médicas que indiquem o melhor tratamento. A jovem, que é atleta e coordenadora da equipe feminina, conta a situação deixa aflição e medo entre todos os atletas do time.

- A gente está sempre lá (na Arena JC2 - São Cristóvão), já sabíamos que era um local perigoso, mas nunca imaginamos que pode acontecer com a gente. Fica pra gente a insegurança, o medo, a lembrança… Voltaremos a jogar lá, mas em estado de alerta. Ontem foi no joelho do meu amigo, que estava sentado do meu lado, não quero nem imaginar que amanhã pode ser com outra pessoa - lamenta a estudante.

