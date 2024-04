Sormani analisa pênalti para o Palmeiras e faz apelo à diretoria do Santos: ‘Não pode demorar’

Sormani analisou vice-campeonato do Santos e fez pedido à diretoria do Peixe (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Torcedor do Santos, o jornalista Fábio Sormani analisou o vice-campeonato diante do Palmeiras, no último domingo (7). Para o comentarista, o segundo lugar no Campeonato Paulista foi uma conquista para o clube, vide a disparidade financeira entre as equipes atualmente. Em canal no Youtube, Sormani também aproveitou para fazer um pedido à diretoria do Alvinegro, para a construção de um novo estádio.

- Foi uma conquista. É claro que estamos tristes porque sabíamos que dava para ser campeão, mas o Palmeiras é muito forte, tem dinheiro e está junto há muito tempo. Dói, mas não pode ser desprezado um vice-campeonato como esse. É o estadual mais difícil do Brasil. Para mim também não foi pênalti, mas eu acho que não dá para ficar reclamando disso. O Santos não teve condições de segurar o Palmeiras - começou Sormani.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A folha de pagamento do Palmeiras é de R$ 29 milhões, a do Santos é de R$ 6 milhões. O faturamento do Palmeiras em 2023 foi de R$ 839 milhões, o do Santos foi de R$ 370 milhões. A diferença financeira é muito grande. Por isso, eu insisto, o Santos precisa construir um estádio, para voltar a faturar algo próximo desses times. Não pode demorar. A renda no Allianz deu mais de R$ 5 milhões, e na Vila deu R$ 1 milhão - completou.