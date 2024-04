Benja aponta time de ‘melhor futebol’ após títulos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG

Benja apontou o Palmeiras como o time de melhor futebol no Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Potências no Brasil nos últimos anos, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG foram campeões de seus estaduais no último domingo (7). Nas redes sociais, o apresentador Benjamin Back falou sobre "melhor futebol" do país e citou o Alviverde, do técnico Abel Ferreira.

- O Palmeiras segue colecionando títulos, tricampeão paulista e 10º título do Abel Ferreira. Foi um jogão. E, de novo, o Palmeiras reverte uma vantagem no Allianz Parque. É o melhor futebol do Brasil, indiscutível, eu falo isso faz muito tempo - comentou Benja.

O Palmeiras bateu o rival Santos por 2 a 0 e se sagrou campeão paulista. Quem também enfrentou um rival foi o Atlético-MG, que ganhou do Cruzeiro por 3 a 1 e venceu o Campeonato Mineiro. No Maracanã, o Flamengo passou pelo Nova Iguaçu e conquistou o Cariocão.