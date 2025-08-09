Arrascaeta chama atenção da web em Flamengo x Mirassol: ‘Nojento’
Rubro-Negro venceu o jogo no Maracanã
O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Quem chamou atenção de torcedores na web foi Arrascaeta. O camisa 10 teve lances marcantes, incluindo a assistência para o gol de Plata.
Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.
Protestos da torcida do Flamengo no Maracanã
Torcedores do Flamengo protestaram contra a equipe por conta da eliminação na Copa do Brasil, quando a equipe levou a pior na disputa de pênaltis contra o Atlético-MG. Gritos de "Brasileiro é obrigação" foram entoados na arquibancada.
Outros torcedores gritaram: "Queremos raça, queremos raça".
O que vem por aí
O próximo jogo do Flamengo será pela Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição. Já o Mirassol entra em campo no dia 18 de agosto, segunda-feira, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2X1 MIRASSOL
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Léo Pereira, 18'/1°T (1-0), Gonzalo Plata, 24'/2°T (2-0), Gabriel, 29'/2°T (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA); João Victor (MIR)
🟥 Cartão vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo).
MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa.
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
