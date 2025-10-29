menu hamburguer
Atitude de Thiago Silva repercute entre torcedores do Fluminense: 'Que isso'

Zagueiro se envolveu em uma confusão com um jogador do Ceará

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
20:31
imagem cameraThiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon / FFC)
Jogando sob seus domínios, o Fluminense vai derrotando o Ceará por 1 a 0, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (29). Mesmo com o resultado positivo, o zagueiro Thiago Silva se envolveu em uma discussão com o meia Vinícius Zanocelo no final da primeira etapa. Após o princípio de confusão, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

Nos primeiros 45 minutos, Thiago Silva se envolveu em uma pequena confusão com o adversário, durante uma cobrança de escanteio a favor do Fluminense. No início da jogada, o capitão Tricolor empurrou o meia dentro da área. Ao tentar se deslocar da marcação de Zanocelo, o zagueiro acabou se chocando com o jogador do Vozão e precisou ser atendido dentro de campo.

Ao final da primeira etapa, os jogadores se estranharam e começaram uma discussão enquanto se encaminhavam aos vestiários. Segundo a leitura labial, feita durante a transmissão da partida, podemos notar o meia Zanocelo dizendo que não vai "abaixar a cabeça" para Thiago Silva. Após a confusão, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Com um bonito gol de falta do lateral Renê, o Fluminense vai ultrapassando o Botafogo e assume a 6ª colocação, com 47 pontos. Já o Vozão vai conquistando sua terceira derrota consecutiva no Brasileirão e segue na 14ª posição, com 35 pontos somados.

Renê comemora seu gol pelo Fluminense contra o Ceará, no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

