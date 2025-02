Atitude de Neymar divide torcedores do Santos antes de decisão

O Santos de Neymar entra em campo neste domingo (22), contra a Inter de Limeira para confirmar sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. E os técnicos das duas equipes já divulgaram as escalações das duas equipes para a partida, que começa às 18h30 (de Brasília), no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A chegada de Neymar dividiu opiniões entre os torcedores. O Santos mais uma vez postou o vídeo do jogador chegando no local de jogo e, como tem sido costume, o craque chegou com uma caixa de som. A atitude do jogador deixa os santistas divididos. Alguns apoiam a ousadia de Neymar, outros criticam. Confira alguns comentários:

Neymar titular

Em comparação ao jogo contra o Noroeste, o único desfalque será Gabriel Brazão. O goleiro apresentou um quadro de lombalgia e, por isso, não estará disponível para a partida contra a Inter de Limeira. Assim, Pedro Caixinha escalou o Santos com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

continua após a publicidade

➡️ Santos: lesão de Brazão impede que Caixinha repita o time pela primeira vez na temporada

O Peixe pode alcançar até 18 pontos. Com essa pontuação, a equipe pode ultrapassar alguns rivais na classificação geral. Dependendo dos resultados, o clube pode superar São Paulo e Mirassol e terminar com a quinta melhor campanha geral. Isso também poderia ser decisivo para garantir o mando de campo em uma eventual semifinal.