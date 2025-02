Após decisão da Justiça, Luana Piovani volta a atacar Neymar, do Santos; veja

A atriz Luana Piovani enfrenta uma ação judicial de queixa-crime movida por Neymar, do Santos, após ter feito comentários sobre o atacante em suas redes sociais. A audiência de conciliação, realizada virtualmente em 5 de fevereiro de 2025, não resultou em um acordo. Neste sábado (22), a artista voltou a atacar o camisa 10 do Peixe.

Piovani publicou uma "meme" de uma mãe com um filho, onde a mulher se diz "aliviada" da criança não ser fã de Neymar. A postagem teve grande repercussão nas redes sociais, e ainda contou com a seguinte legenda da atriz: "Brasil, acorda c******! Sem mais". Publicada no nesta tarde, a imagem já ultrapassa as 140 mil curtidas, com mais de 25 mil comentários.

Polêmica entre Neymar e Luana Piovani

O conflito entre Piovani e Neymar começou em maio de 2024, quando a atriz criticou o jogador por sua associação a um projeto de construção de um condomínio de luxo, em meio a debates sobre a PEC das Praias. A artista usou palavras como "mau caráter, estrupício, mau pai, péssimo cidadão, péssimo pai, péssimo exemplo, escroto e ignóbil". O atleta, na época ainda pelo Al-Hilal, chegou a responder Piovani, afirmando que a atriz havia "saído de um hospício".

Segundo o "UOL", durante a audiência, a proposta de um pedido de desculpas público por parte de Piovani foi rejeitada, levando o Tribunal de Justiça de São Paulo a prosseguir com a queixa-crime. Neymar busca uma indenização de R$ 50 mil, alegando injúria e difamação por parte de Piovani. O juiz Rodrigo César Müller Valente destacou o uso de adjetivos pejorativos pela atriz e acusações que comprometem a reputação de Neymar, incluindo alegações de infidelidade.