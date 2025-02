Santos: lesão de Brazão impede que Caixinha repita o time pela primeira vez na temporada

O técnico Pedro Caixinha esteve perto de repetir a escalação do Santos pela primeira vez no Campeonato Paulista. No entanto, a lombalgia de Gabriel Brazão mudou os planos, obrigando o treinador a promover João Paulo no gol para o duelo contra a Inter de Limeira, neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no estádio Major Levy Sobrinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

João Paulo volta ao time após 275 dias

A última partida de João Paulo foi em 24 de abril de 2024, contra o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o goleiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo ao tentar afastar a bola, o que o tirou dos gramados pelo restante da temporada.

Desde então, Gabriel Brazão assumiu a meta santista e se destacou, sendo peça fundamental na conquista do título da Série B. Em 31 partidas, sofreu 28 gols e garantiu segurança à defesa do Peixe. Mesmo com a recuperação de João Paulo no fim do ano passado, Brazão seguiu como titular absoluto sob o comando de Caixinha.

continua após a publicidade

Agora, com a lesão do atual titular, João Paulo recebe uma nova oportunidade para reassumir a posição e mostrar serviço em um momento decisivo da temporada.

Na última atividade antes da partida, Pedro Caixinha comandou um treino tático, com ajustes de bola parada e um trabalho recreativo no fim. Os titulares da vitória contra o Noroeste participaram normalmente da atividade, e a tendência era manter a mesma formação.

continua após a publicidade

➡️Inter de Limeira x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Com a ausência de Brazão, o Santos deve ir a campo com: João Paulo; JP Chermont, Gil (ou Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

O Peixe chega à última rodada da fase de grupos na liderança do Grupo B, com 15 pontos, seguido por Red Bull Bragantino (14), Portuguesa (12) e Guarani (12). A vitória garante o primeiro lugar e a vantagem nas quartas de final. Já a Inter de Limeira entra pressionada, brigando para evitar o rebaixamento.