Atitude de jogador do Botafogo contra o Vasco revolta torcedores: 'Inacreditável'
Glorioso venceu por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos
O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, muitos torcedores do Glorioso reprovaram a atitude de um jogador.
Com gols de Alex Telles, Artur e David Ricardo, o Botafogo passou por cima do Vasco no Estádio Nilton Santos e encostou no G-5 do Brasileirão. O time comandado por Davide Ancelotti foi superior durante os 90 minutos e poderia ter marcado mais gols.
O camisa 7 do Alvinegro, Artur, vive um momento conturbado. Depois de alguns meses, o atacante voltou a marcar em Botafogo x Vasco, mas tirou a camisa na comemoração e recebeu cartão amarelo. Como estava pendurado, vai desfalcar o time contra o Vitória. A atitude deixou muitos torcedores do Glorioso incomodados. Veja os comentários abaixo:
Veja o gol e os comentários sobre Artur após Botafogo x Vasco
Como foi o jogo
A partida entre Botafogo x Vasco começou equilibrada, com as equipes se estudando e trocando poucas investidas no ataque. A primeira boa chance veio aos 10 minutos, quando Vitinho recebeu belo lançamento de Marlon Freitas e cruzou para Santi. O atacante desviou e a bola desviou em Robert Renan antes de sair rente à trave.
O Glorioso seguiu pressionando e, aos 30, quase abriu o placar novamente em jogada de Vitinho pela esquerda, que achou Savarino dentro da área. O venezuelano finalizou colocado, mas parou em grande defesa de Léo Jardim. Pressão em Botafogo x Vasco.
O Vasco reagiu nos minutos finais do primeiro tempo, especialmente após a troca de lados entre Rayan e Andrés Gómez, mas foi o Botafogo quem saiu na frente. No último lance da etapa inicial, Cuesta derrubou Joaquín Correa na área, e o árbitro Bruno Arleu marcou pênalti. Alex Telles cobrou firme, no meio do gol, e abriu o placar em Botafogo x Vasco
No retorno do intervalo, Fernando Diniz tentou mudar o panorama ao colocar Matheus França no lugar de Tchê Tchê, mas o Botafogo manteve o controle. Logo nos primeiros minutos, Correa acertou o travessão em um chute forte de fora da área. O Vasco chegou a assustar aos 23, quando Gómez fez boa jogada pela direita e criou oportunidade para Pumita, que finalizou, no rebote a bola voltou para o colombiano que desperdiçou. Logo na sequência, o castigo veio rápido: Artur recebeu ótimo passe de Savarino, avançou em velocidade e bateu na saída de Léo Jardim para fazer 2 a 0 Botafogo em cima do Vasco.
Com a vantagem, o Botafogo passou a administrar o jogo e ainda ampliou no fim contra o Vasco. Após cruzamento da esquerda, Coutinho não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Cuiabano, que arriscou chute. A bola desviou e sobrou para David Ricardo, que completou de cabeça para fechar o placar: Botafogo 3 x 0 Vasco.
