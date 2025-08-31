O Corinthians recusou uma oferta avaliada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) por Yuri Alberto. A proposta foi da Roma, atual quarto colocado do Campeonato Italiano. Mesmo com as altas cifras, a diretoria do Timão não aceitou abrir negociações.

continua após a publicidade

A diretoria alvinegra tem 50% dos direitos do atacante de 24 anos. O Timão poderia receber R$ 95 milhões caso a negociação fosse concretizada. Segundo apuração do Lance!, o Corinthians não quer vender atletas nesta janela de transferências, que encerra no dia 2 de setembro.

O Timão enfrenta um transfer ban pela dívida avaliada em R$ 41 milhões com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres no início de 2024. O Corinthians não pode inscrever jogadores pelas próximas três janelas de transferências.

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Timão, Dorival Júnior entende que o elenco é enxuto, e que seriam necessários quatro reforços. Entretanto, recebeu apenas o atacante Vitinho, e com o transfer ban, não espera novos jogadores.

Desta maneira, a diretoria pretende manter a força do atual elenco. Yuri Alberto é um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Em 2025, o atacante marcou 13 gols em 40 partidas com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto recebeu proposta do futebol italiano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mudança de filosofia

O planejamento financeiro do Timão para este ano prevê a arrecadação de R$ 181 milhões em venda de jogadores. A proposta foi feita pela diretoria de Augusto Melo, que sofreu impeachment em agosto. Atualmente, Osmar Stabile preside o Corinthians.

A diretoria também pretende manter outros jogadores do atual elenco que recebem assédio da Europa. Memphis é um dos atletas procurados pelo mercado do exterior, mas o Corinthians pretende manter a dupla de ataque,

Desde que chegou ao Timão, em 2022, Yuri Alberto disputou 189 jogos, marcou 70 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista nesta temporada.