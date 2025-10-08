Atlético-MG está invicto há 16 partidas jogando em casa contra o Sport
A última derrota ocorreu em 2000
Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem um importante trunfo para tentar vencer o Sport nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em duelo atrasado válido pela 14ª rodada. O time mineiro defende uma longa invencibilidade diante do Leão da Ilha jogando como mandante.
O Galo não perde para o Sport em casa há quase 25 anos. A última derrota aconteceu em 19 de novembro de 2000, pela primeira fase da Copa João Havelange, no Mineirão. Naquela ocasião, o time pernambucano aplicou uma goleada histórica: 6 a 0. Leonardo marcou cinco vezes, e Tailson fechou o placar no que se tornou um dos maiores tropeços do Atlético como mandante.
Desde então, os times se enfrentaram 16 vezes com mando alvinegro, e o retrospecto é amplamente favorável ao Atlético: foram 13 vitórias e 3 empates. O Galo balançou as redes 33 vezes e sofreu apenas 11 gols nesses confrontos.
Jogos da invencibilidade do Atlético
01/09/2001 – Atlético 3 x 0 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
13/03/2002 – Atlético 3 x 0 Sport – Copa do Brasil – Mineirão
14/05/2003 – Atlético 3 x 1 Sport – Copa do Brasil – Mineirão
23/09/2006 – Atlético 2 x 0 Sport – Série B – Mineirão
07/10/2007 – Atlético 3 x 1 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
03/08/2008 – Atlético 2 x 1 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
30/08/2009 – Atlético 1 x 1 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
14/04/2010 – Atlético 1 x 0 Sport – Copa do Brasil– Mineirão
14/10/2012 – Atlético 2 x 1 Sport – Campeonato Brasileiro – Arena Independência
25/10/2014 – Atlético 3 x 2 Sport – Campeonato Brasileiro – Arena Independência
08/07/2015 – Atlético 2 x 1 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
15/09/2016 – Atlético 1 x 0 Sport – Campeonato Brasileiro – Arena Independência
21/06/2017 – Atlético 2 x 2 Sport – Campeonato Brasileiro – Arena Independência
30/09/2018 – Atlético 5 x 2 Sport – Campeonato Brasileiro – Arena Independência
24/10/2020 – Atlético 0 x 0 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
18/09/2021 – Atlético 3 x 0 Sport – Campeonato Brasileiro – Mineirão
30/04/2024 – Atlético 2 x 0 Sport – Copa do Brasil – Arena MRV
