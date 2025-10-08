O Atlético enfrenta o Sport nesta quarta-feira às 19h na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Sampaoli que tinha vários desfalques, definiu os jogadores que vão a campo contra o leão da ilha.

O Atlético-MG enfrenta o Sport nesta quarta-feira às 19h na Arena MRV, em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Sampaoli que tinha vários desfalques, definiu os jogadores que vão a campo contra o leão da ilha.

A começar pelo importante retorno de Lyanco, novo capitão atleticano. O jogador cumpriu suspensão na última partida contra o Fluminense e irá formar a zaga ao lado de Vitor Hugo e a novidade Saravia. O lateral que não atua há dois meses devido a uma lesão muscular na perna direita vai atuar improvisado na linha de três do técnico Sampaoli. A opção muito se deve aos desfalques de Júnior Alonso (Paraguai) e Iván Román (Chile) ambos convocados para a data fifa por suas seleções.

No meio de campo a opção para a vaga de Alan Franco (Equador) também convocado, foi Fausto Vera. No ataque também há novidades; Hulk Fica no banco de reservas e da a vaga a Dudu.

Lyanco retorna após suspensão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Escalações das equipes

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Lyanco, Vitor Hugo e Saravia; Arana, Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard e Scarpa; Rony e Dudu

Sport (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Igor Cariús, Rivera, Hyoran e Zé Lucas, Matheusinho e Derik.

Como chega o Atlético

O Galo chega de uma partida para esquecer contra o Fluminense. A derrota por 3 a 0 para o tricolor movimentou o clube e ligou o sinal de alerta. A diretoria se reuniu durante a semana com a comissão técnica e os jogadores em tom de cobrança por melhores resultados.

O Atlético aposta no retrospecto positivo jogando em casa contra o Leão da Ilha para retomar o caminho das vitórias. O time mineiro não perde desde 2000, de lá pra cá são 17 partidas invicto jogando em seus mandos.

Como chega o Sport

O Sport faz um campeonato terrível e segue na lanterna do campeonato. Porém no último jogo buscou um resultado importante; empatou por 1 a 1 com o terceiro colocado do brasileiro, o Cruzeiro no Mineirão. A partida deu motivação ao time do recife, que ainda sonha em se salvar do rebaixamento.