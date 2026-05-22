Análise: Atlético-MG faz o dever de casa e muda cenário na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Atlético venceu o Puerto Cabello por 2 a 0, na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o cenário do grupo fica favorável ao Galo, que passa a depender apenas de si para garantir a classificação na competição.

Nesta quinta-feira, o Atlético venceu o Puerto Cabello por 2 a 0, na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o cenário do grupo fica favorável ao Galo, que passa a depender apenas de si para garantir a classificação na competição.

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Atlético resolve na primeira etapa

Assim como na vitória sobre o Mirassol, o Atlético voltou a apresentar um desenho tático com linha de três na defesa, formada por Natanael, Ruan e Júnior Alonso. Pelos lados, Cuello e Renan Lodi atuaram como alas, com liberdade para avançar e dar profundidade ao time.

No meio-campo, a principal mudança foi a entrada de Alexsander no lugar de Alan Franco. Apesar da troca, a função foi mantida. O volante formou dupla com Maycon, com os dois atuando de maneira dinâmica, alternando entre quem avançava ao ataque e quem permanecia mais protegido na marcação.

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No setor ofensivo, Cassierra atuou centralizado como referência, enquanto Alan Minda, pela direita, e Bernard, pela esquerda, jogaram mais por dentro, aproximando-se do centroavante para dar mobilidade e fortalecer as combinações ofensivas.

O Atlético começou a partida conseguindo dar profundidade às jogadas e explorando bastante os lados do campo, principalmente com Bernard e Alan Minda, que participaram ativamente do jogo e levaram perigo ao ataque.

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As aproximações entre os pontas e os alas, especialmente nas jogadas de ultrapassagem, criavam boas oportunidades e davam dinâmica ao setor ofensivo. No entanto, apesar de conseguir construir as ações com qualidade, o time pecava no último passe e nas tomadas de decisão, sem conseguir definir bem as jogadas criadas.

Após a parada para hidratação, o Atlético conseguiu transformar a primeira boa chegada clara em gol e abriu o placar. A jogada começou com Natanael, que interceptou a bola na defesa e iniciou a transição ofensiva. O lateral acionou Cuello pela esquerda, e o argentino carregou com liberdade antes de encontrar um belo cruzamento para Renan Lodi. O ala apareceu atacando as costas da marcação e entrou livre para finalizar.

A força do Atlético pelos lados do campo acabou sendo decisiva e premiou a equipe mineira, que ganhou tranquilidade na partida após abrir o marcador.

Menos de 10 minutos depois, o Atlético voltou a castigar na mesma jogada. Cuello, com muita qualidade pelo lado direito, venceu a marcação e encontrou Bernard, que entrou livre na área para ampliar o placar.

O Galo conseguiu construir uma vantagem importante e 'vencer' no saldo no confronto direto contra a equipe peruana, resultado que pode ser decisivo em caso de empate na tabela.

Cuello foi o grande destaque do primeiro tempo, atuando com muita velocidade e agressividade pelo lado direito. O atacante participou diretamente dos dois gols da equipe, contribuindo com as duas assistências da primeira etapa.

Cuello em Atlético x Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Administra vantagem e confirma triunfo no segundo tempo

Na segunda etapa, com a vantagem no placar, o Atlético recuou e passou a se comportar de forma mais defensiva. A equipe administrava o resultado, mas encontrou dificuldades para chegar ao ataque e ampliar o marcador.

Com a saída de Maycon e a entrada de Alan Franco, o time perdeu o jogador responsável por dar ritmo à circulação de bola e controlar o meio-campo. Além disso, as substituições de Cuello e Bernard também enfraqueceram a principal força ofensiva pelos lados do campo.

Com isso, o Cienciano aproveitou o momento para crescer na partida e passou a levar perigo em algumas oportunidades. Everson, no entanto, foi decisivo e fez duas boas defesas para manter a vantagem atleticana.

Nos 15 minutos finais, o Galo conseguiu equilibrar novamente o jogo e voltou a atacar. A equipe ainda teve chances de ampliar o placar, mas pecou no último passe e nas finalizações.

O Atlético fez dois tempos distintos: uma primeira etapa de alta intensidade, em que construiu o resultado, e uma segunda etapa de queda de produção, quando sofreu em alguns momentos. Ainda assim, garantiu a vitória, segue vivo na briga pela classificação e depende apenas de si para avançar à próxima fase da Sul-Americana. Vencendo o Puerto Cabello a equipe passa em primeiro e vai direto às oitavas.

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