Fora de Campo

Ex-namorada de atacante do City morre em acidente de carro

Jovem perdeu a vida após veículo capotar em rodovia de Campinas

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
14:16
Atualizado há 2 minutos
Rafaela tinha 27 anos (Foto: Reprodução)
Rafaela tinha 27 anos (Foto: Reprodução)
Rafaela Del Biachi, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) após se envolver em um acidente na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, interior de São Paulo. Ex-namorada da atacante Kerolin, do Manchester City e da Seleção Brasileira, a influenciadora não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo em que Rafaela estava capotou, e a jovem foi arremessada para fora do carro. Outra ocupante sobreviveu com escoriações leves e foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti, onde recebeu atendimento médico.

O local passou por perícia e, durante parte da madrugada, faixas da rodovia ficaram interditadas. A polícia vai investigar as circunstâncias do acidente.

Horas antes do acidente, Rafaela havia compartilhado nas redes sociais um registro em uma boate de Campinas. Segundo o portal TH+, de Campinas, Kerolin, que está no Brasil em recuperação de uma lesão, foi até o local do acidente.

Kerolin em campo pelo Manchester City na WSL (Foto: Reprodução/Manchester City)
Kerolin em campo pelo Manchester City na WSL (Foto: Reprodução/Manchester City)

Quem era Rafaela?

Rafaela era influenciadora digital, somava mais de 20 mil seguidores no Instagram, e costumava compartilhar nas redes sociais conteúdos sobre seu cotidiano, incluindo lifestyle, treinos, humor e ações como criadora de conteúdo. Ela era mãe de uma menina de 11 anos.

