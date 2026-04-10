O que acontece se a bola estourar durante o chute? Veja a regra

Se a bola estoura após tocar em um jogador ou objeto e entra no gol, o gol pode ser validado se a trajetória estava definida.

Se estoura durante uma cobrança, a cobrança é repetida com uma bola nova.

Se a bola estoura durante o jogo, o árbitro para a partida e reinicia com bola ao chão no local do acidente.

Quem já viu uma bola estourar em jogo sabe o alvoroço que isso causa: torcida grita, jogadores param, e o árbitro precisa decidir rapidamente o que fazer com o lance. Em boa parte das vezes, a pergunta é a mesma: "se estourou no meio do chute, o gol vale ou precisa repetir?". A resposta está na Lei 2 – A Bola, que determina claramente o que fazer quando a bola se danifica ou estoura durante uma partida de futebol. O resultado varia conforme a bola esteja em jogo ou fora de jogo no momento da explosão. O Lance! explica o que acontece se a bola estourar durante o chute?

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O que acontece se a bola estourar durante o chute?

O que a Lei 2 diz

A regra deixa claro que, se a bola estoura ou apresenta defeito quando está em jogo, o árbitro deve:

1 . Interromper a partida. 2 . Colocar uma nova bola, aprovada, em condições de jogo. 3 . Reiniciar com "bola ao chão" (dropped ball) no local onde a bola se danificou, salvo se ela tiver se rompido dentro da área de gol, caso em que o bola ao chão será feito na linha de área mais próxima.

Ou seja, se o jogador chuta de longe, a bola estoura no ar e ainda está em jogo, o gol não é válido por si só; a partida é paralisada e rebota-se a bola ao chão no local onde a bola estourou, para qualquer um dos dois jogadores que estiver mais perto desse ponto. Isso vale para qualquer lance: finalização, cruzamento, passe ou defesa que termina com a bola rompida enquanto ela ainda está em movimento dentro das regras.

Quando o gol pode valer mesmo após bola partir no chute

Quando a bola explode fora de jogo, ou seja, no momento de uma cobrança específica (pontapé de saída, tiro de meta, escanteio, tiro livre direto/indireto, arremesso lateral ou pênalti), a regra manda que o jogo seja reiniciado do mesmo jeito, mas com bola nova.

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Exemplos práticos:

Se a bola estoura no pontapé de saída, o árbitro não vale o gol eventual, não demora; simplesmente repete o pontapé de saída com outra bola. Se a bola estoura no tiro de meta, lateral, escanteio ou tiro livre, o mesmo tipo de cobrança é executado novamente com bola nova, sem mudança de reinício. Se estoura durante ou logo após um pênalti, ainda em movimento e antes de tocar em defensor, trave ou goleiro, o pênalti é repetido com uma bola em condições ideais.

Nesses cenários, a "interrupção" é quase imperceptível para o torcedor, porque o tipo de reinício permanece fiel ao original, diferentemente do que acontece quando a bola se rompe em pleno lance de jogo.

Quando o gol pode valer?

A regra prevê uma nuance importante: se a bola se rompe após já ter tocado em jogador, trave, travessão ou arquibancada, e ainda entra nas redes, o gol pode ser validado, desde que o árbitro considere que a trajetória estava definida e o defeito não tenha criado excesso de vantagem indevida. Em geral, porém, a interpretação mais segura é: se a bola estoura durante o lance, espera–se que o árbitro pare o jogo e reinicie com bola ao chão ou repetindo a cobrança, para garantir justiça esportiva e clareza para todos.

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Em resumo, a regra não deixa o lance entregue ao acaso: se a bola estoura durante o jogo, pára–se e volta–se com bola ao chão no local; se estoura durante uma cobrança, aquela cobrança é repetida com outra bola.